"Дом.ru" дарит подарки и надежную защиту в интернете

В августе клиенты телеком-оператора "Дом.ru" могут без дополнительной платы смотреть пакет детских каналов "Умка", увеличить скорость интернета до 100 Мбит/c и подключить Kaspersky Safe Kids - решение "Лаборатории Касперского" для защиты детей в интернете. Бонусы доступны до конца месяца в рамках акции "Подарки круглый год".

Предложением может воспользоваться любой абонент оператора, у которого подключен интернет и цифровое ТВ. Бонус можно активировать в Личном кабинете на сайте www.domru.ru (раздел "Спецпредложения").

"Умка" - это пакет телеканалов для детей и подростков от 2 до 16 лет, а также их родителей, который особенно востребован в период летних каникул. В пакет входит 9 каналов, 3 из них – в формате HD. Детей ждут новые серии любимых мультфильмов "Харви Бикс", "Свин, Коза, Банан Сверчок", "Щенячий патруль", "Лунтик и его друзья", "Смешарики", "Маша и медведь" и других. Школьники смогут посмотреть художественные фильмы и сериалы, полнометражные мультфильмы.

Kaspersky Safe Kids для компьютеров и мобильных устройств на платформах Windows, Mac, iOS, Android поможет родителям быть в курсе действий ребенка в интернете и оградить его от нежелательного контента. Обеспечивая контроль над всеми устройствами, с которых ребенок выходит в сеть (компьютер, планшет, смартфон), сервис предоставляет подробные отчеты, в том числе об активности в социальных сетях.

Скоростной бонус позволит увеличить скорость интернета до 100 Мбит/c и, подключив к сети несколько устройств одновременно, с комфортом смотреть HD-видео, слушать музыку, играть в онлайн-игры. Чтобы скачать фильм в HD (4,7 Гб) на скорости до 100 Мбит/c, понадобится всего 6 минут, а на скорости до 15 Мбит/c это займет в 7 раз больше времени.

Календарь акции "Подарки круглый год" доступен на сайте http://perm.domru.ru/podarki/, общая сумма подарков составит более 8 000 рублей за год.