В Ялуторовске открылась выставка керамиста Александра Кухтерина

15:13 31 июля 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

В ялуторовском краеведческом музее открылась выставка известного тюменского керамиста Александра Кухтерина "Сказки гончарного круга".

Александр Кухтерин — универсальный керамист, работает только с "живой", сыродобытой глиной. В его мастерской значительную часть занимают муфельная печь и большой гончарный круг. В свое время методом проб и ошибок мастер переоткрыл утраченную технологию черного восстановительного обжига. Гончарному делу учился у потомственного гончара Ефима Кудина, жителя села Петелино Ялуторовского района.

Произведения Кухтерина хранятся в частных коллекциях не только в России, но и за рубежом. Имя и слава мастера существует отдельно, а творческий продукт уже ушел в народ, стал местным фольклором. 

Кухтерин много путешествует. Вместе с исследователями из Нефтеюганского научно-производственного объединения "Северная археология" ежегодно в августе выезжает на раскопки в  заполярную Мангазею. Завидное количество находок относится именно к ней, суровой и таинственной.

Теги: Ялуторовск , музей , искусство
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