Особые жители Боровского побывали на экскурсии в Ялуторовске

18:00 31 июля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
img-fotki.yandex.ru
| Фото: img-fotki.yandex.ru

На прошлой неделе Ялуторовский музейный комплекс принимал делегацию людей с ограниченными возможностями здоровья из поселка Боровского. Гости познакомились с историей города и его достопримечательностями.

Экскурсанты увидели учебные заведения города конца XIX века, здание эвакогоспиталя № 1501, дом, в котором родился известный промышленник и меценат Савва Мамонтов, Сретенскую площадь с уникальными историческими памятниками, площадь декабристов  и духовно-мемориальный комплекс.

Как рассказали в пресс-службе музея, солнечный день экскурсии по городу только благоприятствовал, дополняя к общему приподнятому настроению много ярких оттенков. В ходе завязавшейся беседы стало известно, что прародители одной из экскурсанток были в числе переселенцев из-под Полтавы и стали основателями Новой деревни, которая входила в состав Юргинской волости Ялуторовского уезда.

Познакомившись с историей города, гости отметили чистоту, порядок, множество ухоженных клуб и скульптур. О декабристах, нашедших в суровом крае приют, их жизни в ссылке, гости узнали, посетив историко-мемориальные дома декабристов М.И. Муравьева-Апостола и Д. И. Якушкина.

Теги: музей , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2017