Тюменцы примут участие во Всероссийской олимпиаде юных геологов

Сборная Тюменской области примет участие во Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая состоится в Кемерово с 30 июля по 10 августа. Для подготовки к соревнованиям тюменцы в конце июня отправятся на сборы в "Серебряном бору".

Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, олимпиада проводится с 1966 года каждые два года. Площадками для встреч юных геологов становятся разные города, в 2015 году олимпиаду принимала Тюмень.

В этом году в полевой олимпиаде примут участие около 500 человек из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Команды пройдут по маршруту и составят карты, заполнят полевые дневники, соберут коллекции горных пород, опишут находки, построят геологические разрезы и выполнят другие тематические задания.

В рамках олимпиады пройдут геологические и спортивные соревнования, конкурсы поделок, фотографий, рисунков, культурные мероприятий. Юные геологи будут состязаться в номинациях: "Геологический маршрут", "Геологический разрез", "Палеонтология", "Минералогия и петрография", "Гидрология", "Радиометрия", "Шлиховое опробование", "Нефть и газ", "Основы техники безопасности", "Организация полевой стоянки", "Геологический отчет", "Описание геологического памятника".