Молодые тюменцы научатся рисовать на стенах

Открытые мастер-классы по стрит-арту пройдут в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске в рамках фестиваля культурного проектирования "Морфология улиц", который проходит в Тюменской области. Присоединиться к мероприятиям может каждый, необходима лишь регистрация на сайте проекта.

Как рассказали организаторы, на мастер-классах участникам расскажут, как преобразить город с помощью красок, продемонстрируют не только правильную технику нанесения на асфальт и стены, но и подскажут, как выбрать тематику, чтобы бабушки у подъезда не наругали, а даже похвалили.

Вести занятия будет арт-директор проекта "Цвет города" Мария Волкова. Творческая встреча в Тобольске пройдет 3 июня, в Ялуторовске – 10 июня, в Ишиме – 17 июня, пишет "Комсoмольская правда – Тюмень".

Напомним, фестиваль культурного проектирования "Морфология улиц" впервые проходит в Тюмени и городах Тюменской области с 19 мая по 23 июня.

