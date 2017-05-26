Тюмень – лучший город Земли. Что не учли составители рейтинга

Тюмень подтвердила статус лучшего города Земли. В этот раз она названа самым перспективным местом для жизни в России по версии журнала "Русский репортер", в исследовании которого приняли участие жители 21 города России. Телеком-эксперты назвали сферу жизни тюменцев, которая не учитывалась при опросе, но могла бы стать решающей.

Более 86% горожан отметили, что жить в Тюмени комфортно. Особенно респонденты довольны качеством дорог – они устраивают каждого второго. Общественный транспорт и доступность жилья отмечает каждый третий опрошенный. В зоны роста вошли уровень взаимопомощи и наличие хороших рабочих мест.

В исследовании уровня жизни не оказалось вопроса о качестве мобильной связи. При этом, эксперты утверждают, что, если такой пункт включат в анкетирование в следующем году, регион уверенно займет достойное место.

"Сегодня все районы Тюмени обеспечены не только уверенным голосовым сигналом, но и высокоскоростным мобильным интернетом 4G от "МегаФона". По сравнению с прошлым годом количество трафика в этой сети выросло в 1,5 раза. Это значит, что еще больше горожан активно используют все возможности гаджетов", – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" в Тюмени Александр Степанов.

"Тюменская область и ее столица – в числе лидеров по количеству пользователей электронных услуг и сервисов. Уровень доступности и качество связи – важные факторы в данном вопросе. Мы по-максимуму используем современные каналы взаимодействия с населением, и в регионе уже есть мобильные приложения, упрощающие жизнь тюменцев", – отмечает директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев.

Представляем ТОП-3 мобильных приложений для тюменцев. При составлении учитывались рейтинг в системах IOS/Android, актуальность, доступность, количество скачиваний и отзывы пользователей:

1. Медицина72 (IOS/Android)

С помощью приложения можно записаться к врачу и внести время приёма в календарь гаджета. Количество пользователей: 67 597

2. Образование72 (IOS/Android)

Удобный интернет-дневник для родителей и школьников Тюменской области. Можно оперативно узнать расписание уроков, домашнее задание, оценить успеваемость школьника.

Количество пользователей: 28 288

3. "Транспорт 72" / "Тюмень.Транспорт" (IOS/Android).

Два приложения, позволяющих планировать поездки на основе актуальной информации о маршрутах и расписаниях движения пассажирского транспорта. Первое создано для жителей области, второе – для жителей Тюмени.

Количество пользователей: 15636 – в Тюменской области / 49593 – в Тюмени

Узнать о региональных мобильных приложениях можно на сайте департамента информатизации региона. Специалисты предупреждают, что приложения могут обновляться в фоновом режиме. При использовании рекомендуется подключать тарифные планы с пакетными предложениями: у "МегаФона" это линейка тарифных планов "Все включено".

"МегаФон" на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У "МегаФона" на Урале более 6 000 000 абонентов.