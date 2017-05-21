Тюменцы увидят серебристые облака

Во второй половине мая тюменцы смогут увидеть красивое природное явление – серебристые облака. Особенно они различимы на фоне утренних и вечерних сумерек.

Как сообщает Аstronet, этот вид облаков образуется на высотах от 70 до 90 км. Наблюдать их можно в северном полушарии на широтах от 50 до 70 градусов и только в определенное время года – обычно со второй половины мая до июля. Выглядят они как подсвеченные на темном небе слои атмосферы и иногда внешне напоминают полярные сияния.



Такой эффект достигается за счет положения на небе: в сумерки тень от Земли закрывает нижние, более плотные облака, и свет Солнца подсвечивает самые верхние слои. Лучше всего это явление наблюдать за час до восхода или через час после захода, пишет ИА "Тюменская линия".