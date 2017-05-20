Тюменцы могут поддержать городской фестиваль "Ключ"

Третий городской фестиваль "Ключ" пройдет в Тюмени 11 июня. Как и прежде, участники соберутся в овраге за музеем "Городская дума", где массовые городские гуляния и праздники проводились c XVII века.

Заявка на проведение фестиваля уже направлена в администрацию города, но мероприятию необходима поддержка неравнодушных тюменцев. Принимается помощь любого рода: информационного, финансового, предоставление оборудование и так далее, пишет "Вслyх.ру".

На этот раз фестиваль несколько изменит свой формат. Решено расставить акценты по-другому: взять не количеством участников, а качеством выступления, а также сократить фестиваль до 3-4 часов.

Список участников будет состоять из тюменских авторов, большая часть из которых выступала на поэтическом "Вечере со смещенным центром" в декабре 2016 года, сообщают организаторы. Напомним, тогда в программе были указаны В.Маас, Владимир Богомяков, Оксана Родионова, Лев Боярский, Константин Михайлов, Ян Шляков и другие.

На фестивале планируется лекторий, который проведут ученые из разных городов Сибири. Они расскажут об особенностях ландшафта и самобытности нашего края.