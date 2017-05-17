Общественники составили рейтинг тюменских дорог, которым срочно нужен ремонт

Порядка тридцати городских и дюжину районных дорог отметили тюменцы на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", стартовавшего в феврале.

В Тюмени лидером голосования по части непригодности стала дорога на улице Ненецкой. За расположенный в микрорайоне Велижанском участок, соединяющий основную дорожную сеть города с жилыми домами, проголосовали 17 человек.

"Впервые вопрос о строительстве здесь дороги с твердым покрытием был поднят жителями в 1993 году. По информации администрации города, проектные работы по улицам Салымской, Снежной и Ненецкой были выполнены еще в 2010-м, но на сегодняшний день дорога отсутствует", — рассказывают в региональном отделении ОНФ.

Среди дорог сельского значения первую строчку рейтинга заняла улица Садовая в деревне Елань Тюменского района. Ее ремонта местные жители добиваются с 2009 года. Согласно последним данным, ремонт указанного участка планируется произвести в 2019 году, тогда как сейчас на бездорожье регулярно застревают кареты скорой и другая спецтехника.

Поступившие от жителей Тюменской области предложения направили в адрес главы управления дорожного строительства региона, чтобы их учли при составлении планов ремонтных работ на этот и ближайшие годы.

Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения ОНФ