Тюменские студенты навели порядок в археологическом музее-заповеднике

16:43 16 мая 2017
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Около 70 студентов Западно-Сибирского колледжа, Тюменского колледжа водного транспорта и Тюменского лесотехникума приняли участие в акции "Экологический десант", которая прошла на базе археологического музея-заповедника 12 мая.

Акция была организована Тюменским музейно-просветительским объединением в рамках Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии в России.

Завершив уборку территории музея, студенты посетили выставку "Из глубины веков" и отведали чашечку ароматного чая. Всем участникам акции были вручены благодарственные письма, сообщили в пресс-службе музейного комплекса Тюменской области.

Теги: культура , музей , студенты , экология , субботник , заповедник
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