Тюменцы могут пожаловаться на поборы в школах перед выпускными

15:22 16 мая 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прокуратура Тюмени готова работать с сообщениями о сборе неадекватных денежных сумм на последние звонки и выпускные, которые вскоре пройдут в школах.

Рассказать о подобных случаях или об известных фактах нарушений закона в сфере защиты прав несовершеннолетних можно будет 22 мая с 14 до 16 часов по телефону горячей линии 8(3452) 58-22-47. Информацию проверят и при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.

Теги: школы , деньги , выпускники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2017