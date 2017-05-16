Тюменцы могут пожаловаться на поборы в школах перед выпускными

Прокуратура Тюмени готова работать с сообщениями о сборе неадекватных денежных сумм на последние звонки и выпускные, которые вскоре пройдут в школах.

Рассказать о подобных случаях или об известных фактах нарушений закона в сфере защиты прав несовершеннолетних можно будет 22 мая с 14 до 16 часов по телефону горячей линии 8(3452) 58-22-47. Информацию проверят и при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.