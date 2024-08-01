Моор поздравил школьников с рекордом в стобалльных результатах на ЕГЭ

На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат! Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе, сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Для сравнения: в 2023-м было 68 максимальных результатов, в 2022-м – 52.

"Самой урожайной по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум. Да и вообще вырос средний балл по предметам естественно-научного профиля. Например, по физике сразу на 10 баллов, по математике почти на 7. Также впервые сразу два наших выпускника сдали три предмета на 100 баллов. Еще двое отлично справились с двумя дисциплинами. Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей. Всем выпускникам желаю удачи в дальнейшей учебе!" - написал в посте Моор.

Напомним, с 2022 года все стобалльники Тюменской области получают денежную премию в размете ста тысяч рублей.