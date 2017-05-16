"МегаФон" не рассказывает сказки, или Как скачать "Пиратов Карибского моря" за 14 минут

Еще 125 000 жителей Тюменской области могут выходить в глобальную сеть на сверхскоростях. "МегаФон" запустил сеть четвертого поколения в 15 населенных пунктах региона, где уже сегодня можно мгновенно загружать интернет-страницы, качественно передавать аудиофайлы и смотреть видео онлайн без задержек.

4G позволяет оперативно скачивать большие объемы информации. Например, перед премьерой фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" тюменцы могут загрузить на свои смартфоны и планшеты четыре предыдущие серии всего за 14 минут и узнать начало истории.

Улучшения скорости коснулись жителей Ярково, Голышманово, Омутинского, Туртаса, Абатского, Аромашево, Исетского, Упорово, Юргинского, Нижней Тавды, Викулово, Увата, Богандинского, Бердюжья и Казанского района.

"Сегодня каждый второй россиянин в возрасте от 16 лет пользуется интернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. Наша задача – сделать сёрфинг в сети более комфортным и удобным для абонентов, именно поэтому мы продолжаем строительство базовых станций нового поколения по всей стране и постепенно сокращаем цифровое неравенство", - говорит руководитель по инфраструктуре Тюменского отделения компании "МегаФон" Вадим Пипченко.

Важно отметить, что стоимость передачи данных в сетях 3G и 4G одинакова. Для работы в сети четвертого поколения нужны устройство и SIM-карта, поддерживающие эту технологию. Проверить, доступен ли на SIM-карте стандарт LTE (4G), можно с помощью бесплатного запроса *507#. Замена SIM бесплатна в любом салоне связи "МегаФон".

На российском рынке присутствует более 100 моделей мобильного оборудования с поддержкой 4G: среди них гаджеты ведущих производителей, таких как Apple, Samsung, HTС, Huawei, LG, Nokia, Sony, ZTE и др. Широкий ассортимент моделей присутствует в рознице "МегаФона", а также в интернет-магазине.