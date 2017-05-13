Фестиваль "Небо и Земля" удивит тюменцев музыкальной программой

Музыкальная программа этнофестиваля "Небо и Земля", который состоится в начале июня недалеко от Тюмени, удивит своим разнообразием: гости услышат русские народные мелодии, латина-джаз, матра-рок, африканские барабаны и многое другое.

Всего программа включает порядка 40 концертов, около десяти из них пройдут на большой сцене. Среди хорошо известных коллективов - инди-фолк группа "Отава Ё", "Волшебные мантры" и ОдноНо".

В месте с коллективами гости смогут исполнить песни мира на всех языках, присоединиться к бразильским карнавальным ритмам и сибирскому регги, и насладиться музыкой армянского дудука и к и медитативных тибетских чаш, пишет "Вслyх.рy".

В вечернее время у нескольких костров будут идти бардовские посиделки, танцы под шаманские бубны и кельтскую арфу, а также огненное шоу с фейерверком.

Среди групп, которые точно приедут в Тюмень, инди-фолк группа "Отава Ё" из Санкт-Петербурга, рэгги-фьюжн группа из подмосковья "ShantyNatty", "Juna" из Казани, "Bubamara Brass Band” из Москвы, "Xibil" из Магнитогорска, "Liberia" из Самары. А также исполнители из Ханты-Мансийска, Сергиева Посада и Томска. И выступление от одного из самых ожидаемых коллевтивов - "ОдноНо".