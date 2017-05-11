Выставку "Тюменская область — врата Сибири" презентовали в Сочи

16:45 11 мая 2017
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В сочинском культурно-этнографическом центре "Моя Россия" открылся выставочный проект "Тюменская область — врата Сибири". Тюменское музейно-просветительское объединение заново открывает Западную Сибирь не только для нашей страны, но и для всего мира.

Как рассказали в пресс-службе музейного комплекса Тюменской области, задачи проекта — продемонстрировать богатство национальных, духовных и культурно-исторических ценностей, раскрыть ресурсы края как территории комфортной для проживания и туристических путешествий.

Теги: музей , культура , Сочи , выставка , презентация
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