Выставку "Тюменская область — врата Сибири" презентовали в Сочи

В сочинском культурно-этнографическом центре "Моя Россия" открылся выставочный проект "Тюменская область — врата Сибири". Тюменское музейно-просветительское объединение заново открывает Западную Сибирь не только для нашей страны, но и для всего мира.

Как рассказали в пресс-службе музейного комплекса Тюменской области, задачи проекта — продемонстрировать богатство национальных, духовных и культурно-исторических ценностей, раскрыть ресурсы края как территории комфортной для проживания и туристических путешествий.