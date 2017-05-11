Тюменцы "взяли бронзу" в мобильном интернете

Жители Тюменской области обгоняют югорчан и пермяков в глобальной сети, но отстают от челябинцев и ямальцев. Такой рейтинг интернет-продвинутых регионов составили связисты "МегаФона", проанализировав трафик, тип гаджетов и мобильное поведение уральцев.

По данным исследователей "Ромира", уже 81% интернет-пользователей в России используют мобильное подключение и лишь 5% никогда не пробовали выходить в сеть со смартфонов или планшетов. Россияне предпочитают мобильный интернет для общения в соцсетях (84%) и поиска информации (75%). Каждый четвертый респондент практикует чтение в интернете и играет в сетевые игры, а финансовыми сервисами, в том числе и интернет-банкингом пользуется 21% респондентов.

Пользователь интернета в Тюменской области в среднем ежемесячно скачивает на смартфон объем данных равный 3 700 электронных книг. Для сравнения в Челябинской области этот показатель больше на 7%, в ЯНАО — на 12%. Этой весной интернет-аппетит тюменцев вырос на 60% в сравнении с прошлым годом. При этом каждый второй абонент "МегаФона" выходит в сеть со смартфона.

"Наши абоненты все чаще используют интернет в гаджетах не только для просмотра прогноза погоды, пробок и общения в соцсетях, но и для того, чтобы в онлайн-режиме контролировать расходы, переводить денежные средства, используя приложения банков. Тюменцы стали еще больше загружать интернет-страницы, чаще смотреть видео. В тренде — онлайн-контроль здоровья, когда с помощью мобильных приложений можно считать шаги, пульс, калории, соблюдать график приема лекарств", — рассказал Дмитрий Мелихов, директор Тюменского отделения компании "МегаФон".

Помимо Тюмени, в нашем регионе наибольшую интернет-активность проявляют жители Тобольска и Ишима.