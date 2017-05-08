Тюменец Геннадий Иванов 10 лет назад инициировал акцию "Бессмертный полк"

В 2017 году акция "Бессмертный полк" отмечает первый юбилей. Десять лет назад — в 2007 году — тюменец Геннадий Иванов впервые предложил выйти на улицы города с портретами павших.

Как отметил главный федеральный инспектор в Тюменской области Андрей Руцинский, движение возникло по народной инициативе, поддержано сверху и с каждым годом расширяется. Принять участие в шествии "Бессмертного полка" в этом году смогут все желающие.

"Власть со своей стороны помогает в организации шествия. В библиотеках Тюменской области бесплатно организована оцифровка фотографий родственников погибших", - сказал инспектор.

Всего в Тюменской области будет организовано 700 культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы в 2017 году. Многие из подготовленных праздничных мероприятий стартовали еще в апреле. Состоялось открытие "Вахты Памяти - 2017". Дан старт областным патриотическим акциям "Георгиевская ленточка", "Стена памяти" и др. Открыт полевой сезон поисковых отрядов, которые славны своими результатами на уровне всей России. Все эти акции осуществляются при поддержке ветеранских организаций, пишет "Вслyх.рy".