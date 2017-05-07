Концерты и спектакли в Тюмени посвятят Дню Победы

В учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения подготовились к празднованию Дня Победы. Местные артисты приурочили к 9 мая показы спектаклей на военно-патриотическую тему и концертные вечера.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, можно всей семьей сходить на литературно-музыкально-пластическую композицию "Детство, опалённое войной" в Тюменский театр кукол. Кроме того, с 6 мая здесь стартовала акция "Прадедушка", в рамках которой всем дедушкам и бабушкам предоставляются бесплатные билеты на спектакли из репертуара. Вместе с внуками ветераны могут посмотреть и спектакли для малышей: "Как Маша поссорилась с подушкой", "Игрушки", "Волк и семеро козлят", "Репка". А 9 мая в театре состоится благотворительный гала-концерт, посвященный Дню Победы, с участием победителей конкурса "Волшебные ступеньки -2017".

В Тюменском драматическом театре 8 мая состоится заключительный показ трагической повести "Эшелон" Михаила Рощина. Начало в 18:00. 9 мая в 16:00 на площади перед ДК "Нефтяник" начнется танцевальный вечер "Танцплощадка Весна 45-го", а в 17:00 в Мраморном зале состоится кино-музыкальный вечер "Мелодии Победы". На один день дворец культуры превратится в стилизованные танцплощадку и кинотеатр советского послевоенного периода. Горожан ждут фрагменты старых фильмов о войне, голос Левитана из громкоговорителя, песни тех лет, комсомольские отряды, беспризорники, дружинники, боевые офицеры, торговые точки "Соки-воды", "Мороженое", ряды столов с шахматными досками.