Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном – "плата" за патриотизм и снижение кредитных ставок

Может ли участие в параде 9 мая в Тюмени оказаться платным? Обернется ли чем-то безусловно полезным решение ЦБ РФ с 1 мая снизить ставки по потребительским кредитам? Ответы на эти актуальные вопросы искали участники Клуба экспертов Тюменской области. И нашли.

Тюменцы поделились в социальных сетях неприятными слухами: участие в колонне предприятия на параде Победы 9 мая может стать платным. Участник Клуба экспертов написал сообщение о том, что сотрудники одного из местных предприятий не в состоянии принять участие в праздничной демонстрации, так как ее сделали платной, а у организации нет лишних средств.

"Собирались семьёй пойти на демонстрацию, на предприятии супруге сказали, что в Тюмени это мероприятие платное, а у предприятия нет денег. Кто может прояснить ситуацию – у нас патриотизм уже деньги стоит?" - спросил он.

Эксперты Клуба пришли к выводу, что сообщение не может соответствовать действительности, и, скорее всего, руководство отказалось от участия в шествии из-за вероятных сопутствующих трат, не связанных никак с организаторами. Подтвердил информацию о бесплатном характере мероприятия и один из организаторов шествия "Салют, Победа" Андрей Новоселов.

"Может, имеются в виду траты предприятия на приобретение каких-то отличительных знаков, эмблем, шаров, плакатов, оборудованных авто и т.д. Потому как каждая колонна индивидуальна", – пишет Елена Лукошина.

"Участие в параде 9 мая не должно быть платным, это – порыв сердца и неоспоримое желание почтить память тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, на фронте и в тылу, воздать дань уважения нашим ветеранам. Оргкомитет демонстрации уже пообщался с участником Клуба экспертов. Надеюсь, проблему удастся решить", – прокомментировал модератор Клуба, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

"Демонстрация — дело добровольное. Организационный комитет никогда не ставил задачи собрать какие-то деньги", – подчеркнул Андрей Новоселов.

ЦБ РФ наметил на 1 мая снижение ставок по потребительским кредитам. К примеру, минимальная ставка по "потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составит 12,9 процента годовых. Как это может повлиять на экономику, предложил обсудить сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин. По мнению экспертов Клуба, данных мероприятий однозначно недостаточно для полноценного оздоровления экономики, и специалистам ЦБ РФ необходимо принимать кардинальные меры, а не стимулировать кредитование.

"Это нежелание что-либо менять, сначала удушили инфляцию дефицитом денег в экономике, теперь открывают клапан....через кредиты! То есть, все по-старому ... Денег нет, но вы берите в кредит! Здоровья вам и хорошего настроения!" - пишет Вячеслав Пуртов.

"От 12,9% при инфляции в 4%. Попробуй под эти 12,9 получить. Реальная ставка больше 9%. В США кредиты от 2,5% при инфляции в 2%. Реальная ставка от 0,5%! А потом удивляемся, что наш бизнес проигрывает конкуренцию", - рассуждает Василий Манжов.

"Кажется, это попытка урвать шекель во время агонии", - считает Олег Коржанов.