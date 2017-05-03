Тюменские школьники научились беречь природу

Не одну сотню занятий в школах региона провели юные эколидеры. Более 300 школ объединил Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе!".

Акция вышла за пределы общеобразовательных учреждений, к ней подключились детские сады и колледжи: ребята посетили заповедники, прогулялись по улицам родных городов и сел, сыграли в экологические игры, викторины и квесты, нарисовали плакаты и выпустили стенгазеты, сняли видеоролики.

Старшеклассникам гимназии №1 Тюмени учителя биологии Людмила Колосова и географии Ангелина Толстогузова объяснили, что такое мусор и отходы, в чем разница. Ученики совершили виртуальное путешествие по разным странам, побывали на перерабатывающих предприятиях, узнали, как устроен раздельный сбор отходов в разных уголках планеты, познакомились с технологиями вторичной переработки привычных вещей. А главное — поняли, как внести свой вклад в решение экологических проблем.

В гости к ученикам тюменской гимназии № 49 пришел младший научный сотрудник Сибирской лесной опытной станции Раиса Иванова. Она провела викторину и юные знатоки без труда угадали, что кедр и его шишки жители Западной Европы наделяли магической силой, а горсть орешков охотники брали с собой на удачу.

Ребята по листьям определяли деревья, рассказывали, какие экологические знаки устанавливают в лесу, а экологи делились своими знаниями, интересными фактами о деревьях и вручали призы.

- На встрече мы узнали, почему те или иные растения высаживают в Тюмени. Например, тополь выделяет много кислорода и помогает осушать болота и застраивать целые районы. Много тополей растет в старой Затюменке, – поделились новыми знаниями ребята.

К слову, Общественная экологическая приемная Анатолия Карпова совместно с Сибирской лесной опытной станцией курирует проект школьников 49 гимназии, посвященный телеметрическим исследованиям деревьев. Благодаря им, словно по отпечаткам пальцев, о дереве можно собирать разную информацию – чем оно было повреждено или чем может заболеть в дальнейшем. Даже по маленькому кусочку дерева или по веточке можно определить, где оно росло.

На всероссийском экологическом уроке дети узнали о структуре воды, ее свойствах, о том, что необходимо охранять водные объекты, не допускать их загрязнения.

В конце апреля во всех школах области прошли весенние субботники, на которых ребята применили полученные на экоуроках знания.

В Новоатьяловской школе Ялуторовского района школьники убрали опавшую листву, привели в порядок не только территорию двора, но и прилегающую улицу Мусы Джалиля, где живут ветераны педагогического труда. Ученики Сорокинской школы Сорокинского района прибрались у памятника воинам-интернационалистам, а в школе №2 Омутинского района пошли дальше - собрали "севшие" батарейки и рассказали товарищам, что одна выброшенная батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли или 400 литров воды!

- Мы рады наводить порядок на своей земле, чтобы подарить радость себе и людям! – поделились студенты Голышмановского агропедколледжа.

В рамках Всероссийской акции "Сделаем вместе!" летом в Затюменском лесопарке пройдет квест, в ходе которого ребятам предстоит показать глубокие знания экологии, биологии и географии.

Добавим, что акция продлится до 10 мая. За достижениями юных экологов можно следить на официальном сайте проекта.