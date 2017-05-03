В Тюмени в честь 1 мая состоялся масштабный автопробег

В Тюмени 70 автомобилей, оклеенные рекламой сервиса заказа такси "НонСтоп"*, и более 200 человек выехали на улицы, чтобы поздравить жителей и гостей города с Днем международной солидарности трудящихся.

Автопробег стартовал в 10.30 от гипермаркета "Лента" по ул. Тобольский тракт и завершил свое действие в центре города, проехав по улицам Дружбы, 50 лет Октября, Максима Горького и Профсоюзному мосту.

Громкие сигналы автомобилей, развивающиеся на ветру флаги и стройная колонна нарядных авто, растянувшаяся по дороге на несколько метров, создавали невероятно торжественную атмосферу и праздничное настроение у всех, кто стал очевидцем мероприятия.

Для тех, кто по каким-то причинам пропустил автопробег или хочет вспомнить, как это было, предлагаем подробный фотоотчет.

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*Сервис заказа такси "НонСтоп" не является таксомоторной компанией, заказы передаются партнерам.