В Тюмени в честь 1 мая состоялся масштабный автопробег

В Тюмени 70 автомобилей, оклеенные рекламой сервиса заказа такси "НонСтоп"*, и более 200 человек выехали на улицы, чтобы поздравить жителей и гостей города с Днем международной солидарности трудящихся.
Автопробег стартовал в 10.30 от гипермаркета "Лента" по ул. Тобольский тракт и завершил свое действие в центре города, проехав по улицам Дружбы, 50 лет Октября, Максима Горького и Профсоюзному мосту.
Громкие сигналы автомобилей, развивающиеся на ветру флаги и стройная колонна нарядных авто, растянувшаяся по дороге на несколько метров, создавали невероятно торжественную атмосферу и праздничное настроение у всех, кто стал очевидцем мероприятия.
Для тех, кто по каким-то причинам пропустил автопробег или хочет вспомнить, как это было, предлагаем подробный фотоотчет.
*Сервис заказа такси "НонСтоп" не является таксомоторной компанией, заказы передаются партнерам.
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