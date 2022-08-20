Стал известен маршрут нового инклюзивного автопробега

Инклюзивные автопробеги, в которых наравне с обычными водителями и пассажирами участвуют люди с особенностями здоровья, становятся новой тюменской традицией. Такие вояжи проводит общественная молодежная организация инвалидов "Оптимист", при этом путешественники не просто добираются из пункта А в пункт В, но и устраивают различные просветительские и патриотические акции, встречаются с коллегами из других городов, делятся опытом позитивной социальной деятельности.

Новый автопробег стартует 21 августа, а посвятить его решили Дню Государственного флага России. Побывать предстоит в урочище Ганина яма, где в далеком 1918 году были захоронены тела членов царской семьи, а сейчас расположен мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев.

— Знаковое для православных людей место. И хотя в составе нашей большой команды есть и представители других конфессий, интересно, я думаю, будет всем. Это, кстати, еще одно проявление инклюзивности, когда люди с уважением относятся друг к другу вне зависимости от вероисповедания, цвета кожи и состояния здоровья, когда все включены в активную жизнь, не замыкаются в каких-то рамках, — отметил председатель организации "Оптимист" Рашид Хамзин. — Дважды мы совершали автомобильные экспедиции на север Тюменской области, а на Урал отправимся впервые. Программа будет насыщенной: экскурсии, поклонение святыням, песни, общение.

Известно, что принять участие в автопробеге планируют жители нескольких городов. Это общественные активисты, политики, крупные бизнесмены и титулованные спортсмены, в частности, чемпион Европы по танцам на колясках Станислав Шешуков и чемпионка паралимпийских игр в Турине, лыжница Любовь Васильева. К слову, в маршруте есть и спортивная составляющая: вояжеры намерены посетить знаменитый среди туристов порог Ревун, сообщает Мегатюмень.