Ежегодный автоквест пройдет в Тобольске с участием мотоциклистов

Ежегодный автомобильный квест пройдет в Тобольске в рамках празднования Всемирного дня туризма и объявления 2021 года в городе годом Семена Ульяновича Ремезова. Мероприятие решено провести в обновленном формате и пригласить к участию не только автомобилистов, но и мотоциклистов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тобольска, главная цель мероприятия – познакомить его участников с туристическими и мемориальными объектами духовной столицы Тюменской области. Так, в маршрут квеста 2021 года включат локации, связанные с биографией сибирского энциклопедиста и просветителя Семена Ремезова.

Всего ожидается около трех десятков участников. Включение в программу мотоциклистов означает активное развитие мототуризма. Планируется несколько мотопробегов, которые пройдут через Тобольск, пишет "Тюменская область сегодня".