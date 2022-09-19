В Общественной палате Тюменской области состоялась рабочая встреча с делегацией Республики Дагестан

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Состоялась рабочая встреча председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарёва с делегацией Республики Дагестан во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гаруном Давыдовым. Мероприятие проходило 15 сентября по инициативе Представителя Правительства Республики Дагестан в Тюменской области, члена Общественной палаты Тюменской области Яраги Курбанова в рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Дагестан.

Во встрече принимали участие Герой Российской Федерации Загид Загидов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Республики Дагестан по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан Шамиль Хадулаев и руководитель Центра исторических исследований образовательной организации "Дагестанский гуманитарный институт" Мурадулла Дадаев.

В ходе рабочей встречи обговорили вопросы взаимодействия Общественных палат Тюменской области и Республики Дагестан, дальнейшего сотрудничества, проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия поэта, прозаика, публициста Расула Гамзатова.

Помимо всего, обсудили стартовавший автопробег "Инклюзивный путь" по маршруту Тюмень - Махачкала, направленный на пропаганду здорового и активного образа жизни, обмена опытом по развитию туристического кластера в Тюменской области и Республике Дагестан. Инициатором и руководителем автопробега является директор АНО "Вдохновение", член Общественной палаты Тюменской области Тимур Нигматуллин.

В рамках автопробега тюменские общественники планируют встретиться с коллегами из Республики Башкортостан, г. Волжский Волгоградской области, г. Астрахани и г. Махачкалы.

Председатель Общественной Палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв отметил важность и актуальность развития инклюзивного движения в регионе и в нашей стране.