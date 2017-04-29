Тюменец совершил две кругосветки и добрался до Австралии

Тюменец Владимир Друганов дважды совершил кругосветное путешествие. И если в первый раз ему хотелось просто проверить свои силы, то во второй он поставил для себя конкретную цель – побывать в Австралии.

Всего путешественник за время второй кругосветки, которая длилась два с половиной месяца, побывал в 11 странах и 15 городах, в том числе, в США, Мексике, Кубе, Сингапуре, Малайзии, Турции, ОАЭ и, конечно, Австралии.

"Первую кругосветку я провел в одиночку. В этот раз я собрал группу: со мной поехали мой московский друг, знакомая из Екатеринбурга, которую встретил на мастер-классе, еще одна девушка из Санкт-Петербурга случайно увидела в социальных сетях, что я собрал группу, и попросилась быть четвертой. Вот так нежданно-негаданно моя кругосветка обросла попутчиками", - рассказал Владимир Друганов в интервью агентству "Тюменская линия".

Путешественник старался не пересекаться с теми странами, в которых уже был, и искать бюджетные перелеты между странами. К примеру, из Индонезии, с Бали, самый дешевый перелет в Австралию стоит всего 4 тыс. 500 рублей в одну сторону.

"Я очень многого ожидал от Австралии. Это самый далекий континент. Хотелось туда долететь. И казалось, что там будет все по-другому, не так, как в основном мире. Для меня лично Австралия оказалась той же самой Америкой, только другие животные. По ментальности и уровню жизни те же самые США", - отметил Владимир.

Тех, кто хочет начать самостоятельные путешествия, Владимир Друганов предупреждает: нужно быть готовым к разным ситуациям. Например, знать еще до поездки, что ты будешь делать, если у тебя украдут деньги, если потеряешь паспорт, если у тебя порвется рюкзак.

"У меня так было в первой кругосветке, когда я сломал ногу. Я был готов к тому, что я потеряю деньги, загранпаспорт, мне откажут в какой-то визе, но я не планировал себе ничего ломать и про это даже не думал. Поэтому, когда я сломал ногу, я просто сел и не знал, что делать. Я на месте просто сидел час, находился в шоке, не знал алгоритма своих действий".

В любом случае нужно оформлять страховку. Даже если это поездка просто в Европу, даже если это в Казахстан поездка, нужна страховка.