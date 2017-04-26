ДК "Нефтяник" готовит для тюменцев насыщенную программу ко Дню Победы

К празднованию Дня Победы дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко подошел масштабно и подготовил ряд мероприятий разного формата: от концертов и творческих конкурсов до стилизованного советского кинотеатра.

В настоящее время ведется прием заявок на участие в акции "Наши Герои Победы". Жители города могут снять видео-открытки, в которых они рассказывают о своих дедах, прадедах, воевавших в годы ВОВ, подвигах и наградах, о мужестве и стойкости трудящихся в тылу. На основе этих рассказов организаторы соберут фильм-воспоминание. Ролики продолжительностью от 1.30 до 3.30 минут принимаются до 30 апреля на электронную почту: lud@dkn72.ru с пометкой "Наши герои Победы".

5 мая в ДК "Нефтяник" пройдет конкурс художественного слова "Они сражались за Родину". Участники со сцены расскажут стихи на патриотическую тему, посвященные бессмертному подвигу героев Великой отечественной войны.

Кино-музыкальный проект "Вечер Победы" развернется на площадке "Нефтяника" непосредственно в День Победы, 9 мая, в 17:00. Мраморный зал дворца культуры на один день превратится в стилизованные танцплощадку и кинотеатр советского послевоенного периода. Горожан ждут фрагменты старых фильмов о войне, голос Левитана из громкоговорителя, песни тех лет, комсомольские отряды, беспризорники, дружинники, боевые офицеры и многое другое. Билеты можно приобрести в кассах ДК "Нефтяник" (Осипенко, 1) или на сайте: neft.kto72.ru.

11 мая в 19:00 во Дворце культуры "Нефтяник" состоится концерт яркого эстрадного инструментального дуэта "Баян МИКС" Сергея Войтенко. В программе - любимые инструментальные композиции, а также премьера вокального альбома. Выступление дуэта станет праздничным подарком всем зрителям независимо от возраста.

Подробнее об этих мероприятиях расскажут на пресс-конференции, которая состоится 27 апреля в 12:00 в Малом зале ДК "Нефтяник". Кроме этого, журналистов ожидает видеосвязь с инструментальным дуэтом "Баян МИКС" Сергея Войтенко. Телефон для аккредитации: 8-906-824-32-97 (Инга Лударева).

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.