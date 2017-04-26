Тюменскую набережную готовят к летним променадам и настраивают фонтаны

В Тюмени набережную готовят к летнему сезону. По замечанию представителей МБУ "Тюменьгормост", на чьем содержании она находится, после зимы здесь появляется много грязи и мусора, которые сюда заносит ветром с ближайших дорог.
На самом нижнем уровне набережной вымели прилетевшую туда противогололедную крошку и помыли мраморные наклонные плиты. Второй уровень, часть которого на зиму обратилась в каток, вновь стал пешеходной зоной. Там с шампунем отмывают тротуары и перила, протирают лестницы и приводят в порядок ландшафтную подсветку. На третьем уровне рабочие красят перила и убирают следы от велосипедных шин на пешеходных дорожках, рассказывают в городской администрации.
Официально фонтаны на набережной должны заработать с 15 мая, но в Тюменьгормосте говорят, что готовы запустить их при первой возможности — техническую проверку они уже прошли.
Мимоходом посетовали в организации на тюменские свадебные процессии. Молодожены и их гости доставляют неудобство специалистам, используя хлопушки с конфетти. Разлетевшиеся мелкие частички приходится убирать специальным пылесосом.
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