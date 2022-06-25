Парашют, пограничный столб и якорь Холла установят на ишимской набережной

Символы разных родов войск, стелы и восемь флагштоков установят на набережной в районе школы № 2 в Ишиме. Памятную площадку создают бывшие военнослужащие города: моряки, десантники, пограничники и представители "Боевого братства". Закончить надеются к одному из двух праздников: Дню Военно-морского флота России или Дню Воздушно-десантных войск, которые празднуются в последнее воскресенье июля и 2 августа соответственно.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил бывший моряк, участник боевых действий на территории Северного Кавказа Андрей Карюгин.

По его словам, предпосылки для создания этого объекта были давно, еще со времен закладки рябиновой аллеи на ул. Ленина несколько лет назад в честь воинов, погибших во время войны и в мирное время. Там стали стихийно выставлять флагштоки с флагами родов войск Российской армии.

"Тогда глава Ишима Фёдор Шишкин поддержал нашу инициативу и выделил место под закладку специальной большой площадки на набережной улицы Казанской. Все остальное мы делаем своими силами. Инициативные группы от каждого рода войск создают фонды, вкладывают свои денежные средства, договариваются. Очень постараемся закончить к праздникам", - подчеркнул Андрей Карюгин.

Работу мужчины начали 18 июня, выкладывают основание площадки плиткой, устраивают бордюры. Парашют будет символизировать ВДВ, пограничный столб в натуральную величину – пограничные войска, настоящий якорь Холла – ВМФ России. Бывший моряк пояснил, что якорь Холла – один из главных типов якорей с качающимися лапами, в нашей стране его изготавливают по ГОСТу.