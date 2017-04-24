Тюменской полицейской собаке вручили премию общественного признания

В Тюмени премию "Спасибо за службу" вручили давнему работнику центра кинологической службы регионального УМВД. На счету у трудящейся там уже шесть лет немецкой овчарки Кимы одиннадцать раскрытых преступлений.

Весной этого года Кима помогла тюменской полиции за сутки распутать сразу три дела — две кражи и грабеж. Мы уже рассказывали, как за это достижение наставника Кимы, полицейского-кинолога Александра Малышкина, отметили на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. А на прошлой неделе в Тюмени за ударное дежурство чествовали и самого пушистого стража.

"Без своей служебной собаки добиться успехов в работе мне бы не удалось", — делится Александр Малышкин.

Напомним, кампания "Спасибо за службу" в Тюменской области проходит в рамках проекта "Я доверяю".