Тюмецы могут поощрить полицейских благодарностями

Социальный проект "Спасибо за службу" проводится в Тюменской области до 28 апреля. Благодарности о помощи в трудные минуты жизни, положительные отзывы о работе местных полицейских можно разместить на региональном ресурсе ядоверяю.рф. Первые знаки общественного признания вручены 6 марта в городском отделе полиции №6.

Благодарности за профессионализм, помощь в сложуных ситуациях, а также поздравления с наступающим Международным женским днем принимали инспектор по особым поручениям УОДУУП и ПДН УМВД России по Тюменской области Светлана Рогач, старший инспектор ОДН ОП №2 УМВД России по Тюмени Татьяна Старовыборная, старший участковый уполномоченный полиции ОП №6 Рамиля Хаснутдинова и инспектор ОДН ОП №2 УМВД Наталья Чернова.

Тюменка Дарья Пустовских поблагодарила Рамилю Хаснутдинову, которой удалось урезонить неспокойного жителя многоквартирного дома:

"Мы очень рады, что на нашем участке находится такой добросовестный, ответственный и решительный человек, который помогает обычным гражданам в разрешении тяжелых ситуаций. Спасибо вам огромное!"

По словам начальника УМВД России по Тюмени Петра Вагина, горожане нередко благодарят полицейских за работу. "Очень много незаметного труда проводится каждый день. Если каждый из нас частичку этого труда покажет, расскажет, скажет теплые слова и выразит благодарность, силы сотрудников удвоятся и утроятся, а город станет еще безопасней", – считает Вагин.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, являющийся куратором проекта "Я доверяю", уверен: положительные отзывы о работе стимулируют многих людей на достижение новых профессиональных высот, помогают понять, что они действительно полезны обществу и качественно выполняют свою повседневную работу.

Прежде тюменцы уже участвовали в проектах, адресованных учителям и врачам. Сотрудники полиции тоже нуждаются в общественной поддержке:

"У нас это уже третий проект, который помогает наводить мосты между профессионалами и обычными людьми. У нас были проекты с врачами и учителями, и очень здорово, что теперь идет проект с полицией. Я считаю, что этот проект решает очень важную задачу – мы восстанавливаем баланс справедливости. Потому что когда что-то идет не так, мы об этом неудачном опыте рассказываем всем, а когда нас вытащили за руку из ситуации, помогли разобраться, по-человечески к нам отнеслись, то про это, к сожалению, мы говорим гораздо реже. Но как бы люди друг друга ни ругали, когда приходит беда, ты набираешь один и тот же номер, идешь к человеку в погонах и знаешь, что он – твоя защита и опора. "Спасибо за службу" призван рассказать о таких людях".

Желающие выразить благодарность тем, кто ответственно и честно несет службу, кто каждый день рискует жизнью ради общей безопасности., могут рассказать, в том числе и анонимно, свою историю на сайте проекта я доверяю.рф, по телефону горячей линии 8 (3452) 611-305. Сообщение можно оставить и в почтовых ящиках в крупных ТРЦ Тюмени.