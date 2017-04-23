Фестиваль тюменских пап в этом году пройдет в июне

Фото из официальной группы фестиваля "ПАПАТУТ"

Городской фестиваль "Папатут" в этом году будет проходить 3 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Место проведения мероприятия пока неизвестно.

Как отмечают организаторы фестиваля, в качестве площадки рассматривают городские скверы и парки, другие открытые пространства, способные вместить большое количество людей. Один из кураторов мероприятия Кристина Ходос считает, что гостей на празднике будет не меньше, чем в прошлом году. Для пап и их детей подготовят различные мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы и состязания, а также интеллектуальные развлечения, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Напомним, в прошлом году городской фестиваль "Папатут" проходил 4 сентября на Цветном бульваре.

Узнать подробнее о фестивале и следить за новой информацией можно в официальной группе "ВКонтакте".