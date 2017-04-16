Тюменцев приглашают на благотворительный концерт в поддержку малыша с ДЦП

Благотворительный концерт для помощи двухгодовалому Роме Шатрок состоится в тюменском ДК "Нефтяник" 30 апреля в 14:00. Средства, вырученные с продажи билетов, направят на оплату лечения и реабилитации мальчика.

Как сообщили в благотворительном фонде "Подари детям жизнь", у Ромы - ДЦП, двойная гемиплегия и симптоматическая эпилепсия. Лечение ему требуется как можно скорее. Помочь ребенку могут в Москве, для этого необходимо 250 тыс. рублей – именно столько организаторы надеются собрать с концерта.

Все участники на мероприятии будут выступать безвозмездно, а цена билета составит 300 рублей. На сцену выйдут участники хореографической мастерской "Виктори" под руководством Алены Зыковой, театр моды "Либерти", инструментальный дуэт "ПроМо" и другие артисты. Также до и после концерта тюменские рукодельницы проведут для всех гостей мастер-классы по хэнд-мейду, организуют аукцион поделок, пишет "Вcлух.ру".