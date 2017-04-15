В Калининском округе Тюмени станет больше тротуаров

Тротуар на улице Андрея Кореневского в районе тюменского жилого комплекса Плеханово, а также пешеходные тротуары на подходе к школе по улице Амурской планируется выполнить в летний период 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

По словам руководителя управы Калининского административного округа Тюмени Марины Артемьевой, принято также решение обустроить пешеходный переход на улице Молодогвардейцев – подход к Центру дзюдо.

"Мы провели обследование улично-дорожной сети и составили реестр потребности устройства тротуаров. В первую очередь делаем тротуары на подходах к школам и детским садам", - рассказала она.

В ближайшее время будут отработаны обращения жителей по установленным вблизи перекрестков афишным тумбам, загораживающим обзор.