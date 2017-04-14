Инициативные жильцы тюменского дома следят за ходом ремонта

Собственники одного из домов Тюмени по улице Мельникайте демонстрируют, как собственное неравнодушие преображает их жилье.

В их подъезде царит идеальная чистота, лестничные площадки украшены цветами и картинами. Председатель совета дома Александра Коток знает всех жильцов и уверенно заявляет, что у них нет задолженности за коммунальные услуги, потому что она лично разговаривает с собственниками квартир и убеждает их оплачивать квитанции вовремя.

Она и другие инициативные жильцы контролировали и все этапы прохождения в доме капитального ремонта. За последние два года в доме сделано много: прошел ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения, пишет "Тюмeнская линия".

Подрядчику — организации "Матмасыагропромстрой" такой тщательный контроль только помогал. В итоге в отопительный период, когда меняли коммуникации в подвале, неудобств никому не доставили. Переключение со старого теплового узла на новый заняло буквально полтора дня.

Кстати, если у жителей нет времени общаться с подрядчиками, то свои вопросы можно адресовать через портал "Тюмень – наш дом". Доказано на практике, что тюменцам важно знать, как принимают и контролируют работы по капитальному ремонту, что требовать с подрядчика. Сообщения о недочетах при ремонте отрабатываются в течение восьми дней. Время, потраченное на изучение ситуации, помогает жителю добиваться качественного ремонта в своем доме.