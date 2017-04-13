На тюменских дачах отловят безнадзорных животных

Бездомных животных с 17 по 24 апреля будут ловить в 80 точках Тюмени. Кроме городских улиц, список которых можно посмотреть здесь, отлавливать их будут и на дачах — в с/о "Хрустальный", с/о "Надежда", с/о "Нефтяник", с/о "Плодовое" и СНТ "Колос-2".

По замечанию специалистов, отлов производится гуманными способами. Собак и кошек помещают в пункт временного содержания, расположенный на улице Кедровой, 133/1. Здесь животные проходят вакцинацию и стерилизацию и обретают шанс на дом и нового хозяина.

Животных, для которых не нашлось хозяина, которые не проявили признаков агрессии при нахождении в пункте временного содержания и чей размер не превышает 70 сантиметров в холке, снова выпускают на улицу.