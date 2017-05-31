Тюменские общественники следят за районами, где безнадзорные собаки живут вольно

Тюменские активисты ОНФ обеспокоены несоблюдением регионального законодательства об отлове и содержании бездомных животных в некоторых муниципальных районах области. Обращения общественников стали поводом для ряда прокурорских проверок.

"Согласно полученным ответам, в Юргинском, Вагайском, Аромашевском и Ярковском районах контракты на отлов и содержание бездомных собак не заключались и не заключены на сегодняшний день. Соответственно, никаких мероприятий в данной части не проводилось. По факту игнорирования регионального закона районными прокуратурами вынесены представления об устранении нарушений в адрес глав Юргинского, Вагайского и Ярковского муниципальных образований. Прокуратура Нижнетавдинского района вынесла предостережение главе муниципалитета о недопущении нарушения законодательства в части отлова и содержания бездомных животных.

В Омутинском районе администрацией был проведен запрос котировок на определение исполнителя контракта на отлов и содержание бездомных животных в 2017 году, но указанные закупки были признаны несостоявшимися. В Голышмановском районе муниципальный контракт заключен. Мы намерены продолжить мониторинг исполнения законодательства в части отлова и содержания бездомных животных", — прокомментировали результаты проверок в пресс-службе регионального отделения ОНФ.