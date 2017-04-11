В Тюменском районе автоинспекторы ловят малолетних водителей квадроциклов

В деревне Головино Тюменского района сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл под управлением детей. Как выяснилось, находящемуся за рулем водителю было 11 лет, его пассажиру — 10 лет. Оба были без мотошлемов. На место инспекторам пришлось вызвать родителей юного водителя.
Как рассказали в областной автоинспекции, в апреле на тюменских дорогах по вине водителей мотоциклов и скутеров пострадали пять человек. Сейчас сотрудники ГИБДД особенно пристально следят за водителями двухколесного транспорта, в том числе не достигшими 16-летнего возраста.
В 2016 году по вине мотоциклистов в Тюменской области погибли 9 человек, 63 получили травмы.
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