Тюменские квадроциклисты откроют сезон массовым заездом

Участники тюменского клуба квадроциклистов "Базис72" откроют сезон-2017 массовым заездом, который состоится 15 апреля. В настоящее время заявку на участие подали уже 40 человек – рекордное количество за всю историю существования клуба.

Любители езды на квадроциклах планируют стартовать в 9:30 от кафе "Березка" на Червишевском тракте, проехать Гусево, Зубаревский зимник и, наконец, финишировать в Тюмени.

"Прокатимся по окрестностям, вспомним навыки вождения, проверим, не забыл ли кто как нужно разматывать лебедку, ну и просто почувствуем единение с природой, обнимем березку или елочку русскую", - говорится в приглашении участникам.

Организаторы обещают, что маршрут будет несложным. Водители смогут пообщаться друг с другом, остановившись на обед в беседке. Записаться на мероприятие можно на сайте клуба "Базис72". Отметим, что для организации отдыха с участников взимается взнос по 700 рублей.