"Бессмертный полк" ищет волонтеров в Тюмени

Тюменский центр "Дзержинец" начинает запись добровольцев, которые будут работать на акции "Бессмертный полк" в рамках празднования Дня Победы.

Задача волонтеров - вести колонны, координировать и сопровождать участников акции. В прошлом году мероприятии работало около 250 волонтеров. В 2017 году необходимо собрать 300 волонтеров. Записаться в ряды добровольцев Бессметрного полка можно по телефону 64-41-22.

Напомним, что распечатать портреты ветеранов тюменцы могут в тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Создание портретов производится бесплатно, в случае если от одного человека подаётся два заявления на изготовление двух портретов, пишет газета "KП – Тюмeнь".