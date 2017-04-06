Тюменцев приглашают полюбоваться волшебной мозаикой из хлама

7 апреля в 13 часов в Тюменской областной научной библиотеке презентуют выставку "Волшебная мозаика из хлама". Она посвящена Году экологии в России.
На выставке будут представлены 35 работ, изготовленных из вторичного сырья и бытового мусора — крышек, скрепок, пробок, значков, бусин, старых ключей, и канцелярских принадлежностей. Подделки изготовили ребята из центра архитектурной подготовки при ТИУ и детской школы искусств имени Знаменского.
Выставка будет работать до 9 сентября.
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