Общественный совет при региональном УФАС избрал нового сопредседателя

Новым сопредседателем общественно-консультативного совета при УФАС России по Тюменской области выбран Артур Юрьев. За его кандидатуру 30 марта проголосовали все члены совета на первом своем заседании в текущем году, сообщили в пресс-службе управления.

В продолжение диалога о составе совета собравшиеся обсудили посещаемость заседаний. Новый сопредседатель сделал акцент на том, что предложения, которые выносятся на советах, должны быть приняты большинством, а для этого необходима высокая явка кворума. Так, принято решение о направлении в ФАС России письма с предложениями о внесении поправок в положение совета, касающихся включения и исключения его членов.

На первом заседании участники также утвердили план работы. В этом году общественники планируют контролировать реализацию дорожной карты "Развитие конкуренции в Тюменской области" и соблюдение законов о закупках и контрактной системе, выявление картелей, надзор за органами местного самоуправления при передаче муниципального имущества в пользование эксплуатирующим предприятиям, а также доступ к бюджетным средствам и средствам компаний стратегически значимых отраслей кредитным организациям, участвующим в программе докапитализации.

Кроме того, общественники предложили сотрудникам антимонопольной службы провести встречи с предпринимателями и представителями строительной индустрии для разъяснения некоторых положений и новелл антимонопольного законодательства.