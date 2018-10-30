Антимонопольщики раскрыли двухлетний сговор на торгах в Ишиме

Крупные административные штрафы грозят шести компаниям, вступившим в сговор на торгах ишимских государственных учреждений.

ООО "Автодом", ООО "Варна", ООО "Вояж", ООО "Стрелец", ООО "МСТА" и ИП Вяткин Д.В. состояли в сговоре в 2016–2017 годах, свои договоренности они осуществили на семи торгах.

В процедурах аукционов они использовали схему "таран": двое участников соглашения поочередно снижали цену лота на существенную заведомо не рентабельную величину. Делали они это до тех пор, пока не убеждались, что добросовестные участники аукциона отказались от конкурентной борьбы. Обладая информацией о вторых частях заявок своих подельников, заранее определенный победитель на последней десятиминутке делал предложение чуть ниже предложения добросовестного участника. Когда заявки компаний, которые снижали цену, отклонялись из-за несоответствия документации, контракт уходил обозначенному сговором победителю.

В тех аукционах, где участниками являлись только сами сговорщики, процедура торга вообще не осуществлялась. Цена снижалась на один шаг.

Помимо единой стратегии на аукционах и отсутствия конкурентной борьбы, еще одним доказательством сговора являлось и то, что компании неоднократно осуществляли между собой денежные переводы в качестве безвозмездной помощи для участия в торгах. Также сотрудники антимонопольной службы проследили родственные связи между должностными лицами компаний, а на заседании комиссий по делу интересы ответчиков представляли одни и те же люди.

"В ходе следствия участники сговора пытались переложить вину на некую компанию, с которой они заключили поручительные договоры на участие в торгах. При этом сговорщики утверждали, что вообще не знали, что участвовали в рассматриваемых аукционах. Этот довод был отклонен комиссией Тюменского УФАС России, как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела", — сообщили в пресс-службе Тюменского УФАС.

Всем компаниям выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Теперь компаниям грозят крупные административные штрафы, исчисляемые от начальной максимальной цены контрактов (от 10% до 50%).