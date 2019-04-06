ФАС: Информация в СМИ о признании завышенных тарифов на мусор в Тюмени - фейк

Пресс-служба Тюменского УФАС России на официальном сайте опубликовала опровержение информации о том, что ФАС России признало тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Тюмени завышенными. Отметим, ранее об этом заявили в ряде СМИ.

Как прокомментировал руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников, в настоящее время ФАС еще только начала обрабатывать информацию о правомерности тарифов на вывоз ТБО в Тюменской области. "Сейчас центральный аппарат ФАС собирает данные, а сама проверка начнется только 23 апреля и продлится до 20 рабочих дней. Поэтому, делать какие–то выводы еще рано", - заявил он.

В проверке региональное управление антимонопольной службы задействовано не будет. Подобные проверки проводятся и в других регионах страны.