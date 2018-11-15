В Тюмени сеть магазинов оштрафовали за вывески, схожие с брендом "Красное&Белое"

Недобросовестной конкуренцией тюменские антимонопольщики признали схожесть изображения на вывесках магазинов "Крепкое&Слабое" с товарным знаком "Красное&Белое". За недобросовестное поведение на рынке, а также за халатное отношение к запросам контролирующего ведомства компания должна будет заплатить более 300 тысяч рублей.

С заявлением о недобросовестной конкуренции в Тюменское УФАС России обратилось ООО "Альфа Тюмень" — владелец сети магазинов "Красное и Белое". На основании лицензионного договора с правообладателем общество имеет право на использование товарного знака "Красное&Белое". В своем заявлении в контролирующий орган ООО "Альфа Тюмень" указывало, что владелец конкурентных ему магазинов алкогольной продукции "Крепкое&Слабое" ООО "Минводы" незаконно использует в своей деятельности изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком "Красное&Белое". В доказательство своих доводов заявитель предоставил справку Роспатента, которая подтверждает схожесть изображений.

Антимонопольная служба повела анализ состояния конкуренции на рынке розничной торговли алкогольной продукции. Собранные данные подтвердили, что ООО "Альфа Тюмень" и ООО "Минводы" являются друг другу конкурентами.

Как пояснила заместитель руководителя Тюменского УФАС России - начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Светлана Марчук, актом недобросовестной конкуренции являются действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия и его деятельности.

"В перечень форм недобросовестной конкуренции относится намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой деятельности конкурента. В данном случае, использование схожей вывески, было направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. Такие действия противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам", — отметила Светлана Марчук.

"После того, как ООО "Минводы" было признано нарушившим антимонопольное законодательство, общество попыталось снять с себя факт недобросовестной конкуренции в судах двух инстанций. В судебных заседаниях нарушитель утверждал, что начал использовать свою вывеску "Крепкое&Слабое" ранее, чем ООО "Альфа Тюмень" товарный знак "Красное&Белое". Также ООО "Минводы" указывало, что справка Роспатента не является экспертным заключением, а антимонопольным органом не был проведен анализ рынка. Надеясь отменить решение Тюменского УФАС России, общество пыталось отменить и административные штрафы за непредставление запрашиваемой информации в контролирующий орган и за допущение недобросовестной конкуренции", — рассказали в пресс-службе УФАС по Тюменской области.

Все доводы ООО "Минводы" Арбитражным судом Тюменской области и Восьмым Арбитражным апелляционным судом были отклонены, а штрафы оставлены в силе.