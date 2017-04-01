Карпов и Карякин сыграют в шахматы с тюменцами

Сеанс одновременной игры пройдет на площади у тюменского технопарка 25 мая в рамках Недели инноваций. С гостями мероприятия сыграют многократный чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов и чемпион мира по блицу Сергей Карякин, пишет "Тюмeнская линия".

Игра стартует в 18:00. Кроме того, в рамках Недели инноваций Тюмень посетят венчурный инвестор из Калифорнии Юлиан Зегельман и самый активный венчурный инвестор России за 2016 год Александр Румянцев. Они прочтут для инноваторов лекции и поддержат самые интересные проекты.

Напомним, Неделя инноваций пройдет в Тюмени с 23 по 26 мая. Участие в ней примут эксперты мирового уровня, молодые инноваторы и изобретатели со всей России. Авторы 100 проектов смогут получить поддержку на развитие до 10 млн рублей. Зарегистрироваться можно здесь.