Общественную палату Тюменской области пополнили руководители кинофестиваля "Ноль плюс"

Директор международного фестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн и исполнительный директор фестиваля Ирина Егорова вошли в состав Общественной палаты Тюменской области. В рамках общественной работы они планируют популяризировать общечеловеческие ценности через образовательные, просветительские и культурные проекты.

"Работа здесь требует объединения усилий всех членов для блага общества, а это более трудоемкий процесс в контексте достижения социально значимых результатов и продуктивных взаимодействий НКО, власти и бизнеса. Мы понимаем, что в Общественной палате собираются люди, небезразличные к тому, как развивается и к чему идет общество", - прокомментировал Николай Данн.

Отметим, международный кинофестиваль "Ноль Плюс" является проектом одноименной программы, в рамках которой формируется фильмофонд познавательных фильмов, предоставляемых учителям российских школ для воспитательно-образовательной работы по согласованию с правообладателями. За 2015-2016 годы программа "Ноль Плюс" была представлена на ряде площадок, круглых столов и фестивалей детской и семейной направленности, на пленарном заседании Общественной палаты РФ, федеральных форумах активных граждан "Сообщество", федеральных молодежных форумах "УТРО", "Таврида", международной конференции в ООН, пишет "Вcлух.ру".