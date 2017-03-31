В тюменской ОКБ №2 проходит неделя добрых дел

Акция "Неделя добра" в рамках проекта "Краски жизни" проходит в детском стационаре тюменской областной клинической больницы №2. Волонтеры института культуры ежедневно проводят мастер-классы для маленьких пациентов. Открыло эстафету арт-терапии занятие по изготовлению цветов из разноцветных бумажных лент.

"Мы видим их улыбки, счастливые глаза – и это самое главное для нас. Дети остаются детьми и в больнице. Им, непоседливым и озорным, из-за избытка энергии в ограниченном пространстве день кажется длинным и скучным. Подобные занятия творчеством вносят разнообразие в больничную жизнь, отвлекают от тоски по дому", - говорит руководитель волонтёрской группы и преподаватель Детской школы искусств Тюменского государственного института культуры Виктория Семиренская.

Как поясняет порталу "Мегaтюмень" Виктория, цель таких занятий творчеством – не просто поделки ради поделок, а совместное творчество и общение. Важно, чтобы ребенок почувствовал себя свободным в том, что он делает. Волонтеры предоставляют для этого свое время и внимание, средства самовыражения – краски, бумагу, карандаши, клей. А дальше идут за ребенком: присутствуют рядом, предлагают помощь или варианты действий, но главное – дают ему свободу самовыражения, поддерживают и хвалят, тем самым возвращая ему веру в самого себя.

По мнению врачей, это не только улучшает настроение их пациентов, но и дает им дополнительные силы справиться с болезнями.