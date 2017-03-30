Компания "Золотые луга" — в лидерах медиарейтинга по итогам 2016 года

Компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, заняла первое место по количеству упоминаний в федеральных и мировых СМИ в 2016 году среди тюменских предприятий потребительского рынка. Рейтинг "Твердые знаки Тюменской области" составила газета "Коммерсантъ-Урал".

Напомним, что в 2016 году компания "Золотые луга" стала победителем многочисленных выставок, вошла в список честных производителей молочной продукции, составленного Россельхознадзором, активно участвовала в развитии подсобных хозяйств региона.

"Своим активным участием в конкурсах и выставках мы из года в год доказываем, что являемся одними из лучших в своей сфере, что у нас натуральное производство и наши продукты достойны наград, а главное — признания покупателей. Приятно, что эти достижения удостоены большого внимания со стороны прессы", — отметила генеральный директор предприятия Евгения Чемеренко.

Мониторинг проводился на основе более 50 источников информации, в том числе десятков русскоязычных мировых и федеральных телеканалов, газет, информационных агентств, интернет-ресурсов, таких как ТАСС, "Интерфакс", BBC, "Эхо Москвы", "Ведомости", "Коммерсантъ" и других. При подсчете рейтинга исключались события с негативным контекстом, приоритет был сделан в пользу нейтрально-позитивного.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".