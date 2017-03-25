В Тюменской области действует добровольная электронная ветсертификация

Тюменские предприятия могут пройти добровольную электронную ветеринарную сертификацию. К 2019 году она станет обязательной.

Как рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов, сейчас через электронную ветсертификацию проходит около 3-5% от всего оборота продукции в регионе. Однако с 1 января 2018 года предприятия должны будут осуществлять в обязательном порядке электронную ветсертификация на сырое молоко, с 1 января 2019 года — на готовую молочную продукцию. В случае невыполнения ЭВС первые полгода 2018 года предприятия будут получать предписания, затем — штрафы.

Отметим, система позволит потребителю проследить путь мясо-молочной продукции от производителя до продавца, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Тюменской области.