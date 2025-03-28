Тюменский производитель молочной продукции расширяет ассортимент в популярной сети магазинов

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Один из важных направлений развития для предприятия пищевой промышленности – это расширение географии продаж, рынков сбыта и ассортимента представленных продуктов на торговых полках. Особые условия сопровождают молочные продукты, которые имеют небольшие сроки годности и определенные температурные условия хранения, а значит, есть ограничения по срокам поставки таких товаров до потребителя.

Местные безопасные и качественные продукты, которые пользуются спросом и любовью покупателей, привлекают крупные торговые сети. Уже на протяжении нескольких лет тюменская компания "Золотые луга" успешно сотрудничает с федеральной сетью магазинов "Красное&Белое". Сначала там продавали молоко длительного срока хранения, затем появились и другие продукты торговой марки "Золотые луга".

В рамках расширения сотрудничества с марта 2025 года обновился ассортимент поставляемой молочной продукции от производителя. Сейчас в магазинах этой торговой сети можно приобрести йогурты вишневый и с ароматом клубники, ряженку, молоко пастеризованное 3,2%, кефир, творог 5%, масло сливочное "Крестьянское" 72,5%, а также сметану 20%. Поставки осуществляются в магазины сети в Тюмени.

"Наша компания постоянно расширяет своё присутствие на рынке, чтобы быть ближе к покупателям. Продукцию "Золотых лугов" сегодня можно найти повсюду: от полок крупных федеральных сетей до магазинов "у дома", а также заказать с доставкой. Компания активно работает над расширением ассортимента, тщательно изучая потребительский спрос и обратную связь от покупателей, чтобы максимально соответствовать их пожеланиям и предпочтениям", - комментирует директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.

Отметим, компания покрывает поставками своей продукции всю Тюменскую область, Омск и частично Урал. В этом году предприятие наладило отгрузки в город Первоуральск Свердловской области, также в РЦ "Лента" – Екатеринбург, что открывает возможность поставлять продукцию на северные территории, в населенные пункты Свердловской области.